Upravo jedan takav, čudesan trenutak zabeležen je u naselju Ribnica u mestu Kruševo (Hrvatska), gde su meštani i turisti snimili delfina koji je doplivao pravo među kupače!

Ribnica je inače mirno naselje smešteno na ušću Karinskog u Novigradsko more, a pojava ovog neočekivanog gosta podigla je celu plažu na noge. Životinja je opušteno plivala tik uz ljude, na njihovo opšte iznenađenje i oduševljenje.

Zašto je ovaj delfin potpuno sam?

Delfini su poznati kao izrazito društvena bića koja najčešće žive u velikim jatima od po nekoliko desetina ili čak stotina jedinki. Međutim, u ovom slučaju radi se o takozvanom samotnom delfinu koji se odvojio od svoje grupe.

Iako naučnici još uvek nisu u potpunosti razjasnili zašto dolazi do ovog fenomena, poznato je da samotne jedinke prolaze kroz nekoliko faza ponašanja. U kasnijim fazama, oni počinju aktivno da traže društvo ljudi, prestaju da ih izbegavaju i sami iniciraju igru, zbog čega brzo postaju lokalna atrakcija.

Delfini u igri često pokazuju ponašanja koja ljudima deluju kao "osmeh", poput otvorenih usta, a neretko skaču uz kupače i dopuštaju da ih dodiruju.

Stručnjaci izdali hitan apel: Može biti opasno!

Iako ovi prizori deluju idilično, stručnjaci iz Instituta "Plavi svet" pozivaju na ogroman oprez i upozoravaju da ovakve situacije kriju ozbiljne rizike kako za ljude, tako i za samu životinju.

Oni ističu da do povreda može doći nenamerno, zbog naglih pokreta tokom igre, ali i da agresivno ponašanje delfina uvek predstavlja reakciju na neprimereno ponašanje ljudi. Naime, zabeleženi su šokantni slučajevi gde su posetioci pokušavali da jašu delfine, udaraju ih, povlače za peraja, pa čak i da im guraju predmete u disajne otvore!

Pravila ponašanja ukoliko uočite delfina: