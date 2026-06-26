Tokom letnjih meseci stopala su posebno izložena opterećenju. Visoke temperature, dugotrajno stajanje ili hodanje često dovode do osećaja težine, oticanja i nelagodnosti, pa je važno pronaći način da im pružite predah.

Jedno od jednostavnih rešenja je opuštajuća kupka za stopala sa gorkom soli i osvežavajućim biljnim sastojcima, koja može pomoći da se nakon napornog dana ponovo osećate lagano i prijatno.

Kupka koja donosi osveženje tokom letnjih vrućina

So za stopala namenjena kupkama kombinuje mineralne i biljne sastojke koji neguju kožu i pružaju osećaj svežine.

Dovoljno je da je rastvorite u lavoru sa toplom ili mlakom vodom i potopite stopala na desetak do petnaest minuta.

Ovaj jednostavan ritual može pomoći da se opustite nakon dugog dana, posebno tokom toplotnih talasa kada stopala najviše trpe.

Gorka so pomaže da stopala odmore

Gorka so, poznata i kao magnezijum-sulfat, često se koristi u kupkama zbog svog opuštajućeg efekta.

Kupka može doprineti osećaju rasterećenja umornih nogu i pružiti prijatan osećaj lakoće nakon višesatnog hodanja ili stajanja.

Ako proizvod sadrži i ekstrakt žalfije, dodatno može doprineti osvežavanju kože.

Idealna za stopala sklona znojenju

Tokom leta pojačano znojenje stopala može izazvati osećaj vlage i nelagodnosti.

Sastojci poput žalfije poznati su po tome što doprinose osećaju svežine i pomažu u održavanju prijatnijeg osećaja na koži, dok etarsko ulje limuna kupki daje osvežavajući citrusni miris.

Jednostavan ritual koji traje svega 15 minuta

Već nakon desetak do petnaest minuta kupke stopala mogu biti mekša, glatkija i osveženija, a osećaj težine znatno ublažen.

Redovna nega stopala tokom leta može doprineti većem osećaju udobnosti, posebno ako mnogo vremena provodite u pokretu ili na visokim temperaturama.

Ovakva kupka predstavlja jednostavan način da završite dan uz kratko opuštanje i pružite stopalima negu koja im je tokom leta najpotrebnija.