Kada su u pitanju tvrdoglave rase poput biglova, ova rutinska obaveza se neretko pretvara u nemoguću misiju, praćenu otimanjem, skrivanjem i potpunim haosom u kući.

Ipak, jedna kreativna vlasnica dosetila se genijalnog načina kako da obuzda svog biglića i završi ovaj ne tako omiljeni posao u potpunom miru.

Njen originalni izum i pristup nezi kućnog ljubimca postali su apsolutni hit na društvenim mrežama. Pas bukvalno nije znao šta ga je snašlo, te mu nije preostalo ništa drugo nego da se potpuno prepusti ovom nesvakidašnjem kućnom „manikiru“.

Korisnici društvenih mreža oduševljeni: „Moraš da improvizuješ“

Ovaj simpatični video brzo je prikupio veliki broj pregleda, a komentari oduševljenih ljudi koji se i sami muče sa istim problemom ne prestaju da se nižu.

Mnogi su se slatko nasmejali izrazu lica zbunjenog psa, dok su drugi odmah poželeli da isprobaju isti metod na svojim ljubimcima.

„Čoveče, kako li sam završio ovde?! Sigurno se to pita u ovom trenutku“, glasi jedan od najpopularnijih komentara sa društvenih mreža.

Ostali vlasnici su se brzo poistovetili sa situacijom:

„Pametno! Moj bigl je potpuno nezaustavljiv i ne znam kako da ga obuzdam u bilo čemu, iskreno.“

„Biglići su posebna rasa kojoj je prosto nemoguće poseći nokte na klasičan način, tako da moraš da improvizuješ.“

„Definitivno dobra ideja koju ću morati da prepišem već ove nedelje!“

Nega kućnih ljubimaca i higijena šapa često zahtevaju mnogo strpljenja, a kreativnost vlasnika, kao što se vidi na ovom primeru, nema granica kada je u pitanju mir u kući.

A kakve vi muke mučite sa svojim psima i mačkama kada dođe vreme za šišanje i skraćivanje noktiju? Pišite nam u komentarima!