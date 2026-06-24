Biljana Bosiljčić, poznatija publici kao Buba Miranović, ostavila je prepoznatljiv trag na domaćoj estradi, a osim po hitovima, publika je pamti i po upečatljivom imidžu i karakterističnoj ljubičastoj kosi.

Buba je devedesetih plenila posebnom lepotom, a bila je i ostala jedna od naših poznatijijih pevačica.



Iako je još malo na pragu sedme decenije, niko ne veruje kako ona danas izgleda.

Buba je sada, gostujući u emisiji ''Amidži šou'', najavila povratak na muzičku scenu.

Ona je nedavno imala operaciju glasnih žica, zbog čega se povukla sa scene, a sada je o svemu otvoreno progovorila.

- Imala sam operaciju glasnih žica, pa sam se umirila i povukla. Sada malo ispočetka... - rekla je Buba Miranović i progovorila o natpisima da je pokojni Rođa Raičević bio ludo zaljubljen u nju.

- Ja to ne znam da li je on bio zaljubljen... Pišu mediji već 20 godina, to tako kruži, međutim kad smo se čuli poslednji put on je imao ozbiljnu vezu, mislim da je bila neka koleginica, ali sam zaboravila ime... - istakla je pevačica, pa otkriva da li su joj u mladosti prilazile kolege.

- Niko mi nikad nije prilazio... Kolege ne, drugi da... Muzičari nikada - otkrila je Buba Miranović.

BONUS VIDEO: