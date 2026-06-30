"Kad god imamo prostora, kad bolje stojimo, gledamo da vratimo građanima" kazao je Mali za Informer.

Prema njegovim rečima, pomoć će biti isplaćena na osnovu već obezbeđenih sredstava na državnom računu.

"U ovom trenutiku imamo u kešu 560 milijardi dinara", naglasio je Mali.

Ljudi, dođite malo u ring

O kritikama da mere predstavljaju vid diskriminacije, šef srpskih finansija ističe da blokaderi kibicuju sa strane.

- Ljudi, dođite malo u ring da se borimo - ističe Mali.

Novčana pomoć

Naveo je da će penzionerima koji primaju do minimalne penzije, što je 31.092 dinara, biti isplaćeno 35.000 dinara jednokratne pomoći, a penzionerima sa prosečnim penzijama, što je 56.848 dinara, biće isplaćeno 27.500 dinara, dok će oni čije su penzije veće od prosečne dobiti 20.000 dinara.

Naveo je da će pomoć dobiti i korisnici novčane socijalne pomoći, dečjeg dodatka i boračkog dodatka i dodao da u Srbiji ima oko 150.000 onih koji primaju novčanu socijalnu pomoć i oko 160.000 onih koji primaju dečji dodatak, odnosno oko 82.000 porodica i 160.000 dece. Svi oni dobiće po 25.000 dinara u isto vreme kada i penzioneri.

"Penzionerima će novčana pomoć biti kao 13. penzija", rekao je Mali.

Kao deo mera naveo je i 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, koje će moći da koriste penzioneri sa penzijom nižom od 80.000 dinara.

Energetski ugrožen kupac

Mali je podsetio da će biti produženo i važenje uredbe o energetski ugroženom kupcu. Dakle, penzioneri i borci imaju i dodatni popust od 1.000 dinara na račune za struju.

"Nemamo nikakav problem sa novcem, nijednu investiciju nismo zaustavili. Pošto imamo veće prihode nego što smo planirali, hoćemo da vratimo građaniama", ističe Mali.

"Plate i penzije će nastaviti da rastu"

Takođe je rekao da će plate i penzije nastaviti da rastu i istakao kako je Srbija zabeležila najveće prosečne plate u regionu, prešavši Crnu Goru. U Crnoj Gori prosečna plata iznosi 1.029 evra, što je nešto niže u odnosu na Srbiju.

"2012. godine prosečna penzija bila je 204. Sad je 466. Govorim u evrima. Pri čemu nam je PIO fond stabilan. Da vas podsetim, u junu 2012. godine bilo je u budžetu 70 miliona evra, a trebalo je 350 miliona evra. Ostavili su nam praznu kasu, u tom mesecu nisu imali za ispatu penzija. Sada su penzije stabilne, sigurne i rastu", rekao je Mali.

"2019. pričam ja sa predsednikom i govorimo o tome da treba da napravimo veliki investicioni program. I nazovemo ga Srbija - 2025. Tada kažemo, 2025. imaćete platu višu od 1.000 evra. Šest godina razmišljamo o tome. Sada smo rekli sledeće - Srbija 2027, idemo na povećanje zarada 1.400 evra. I to će i biti", dodao je.

O omalovažavanju mera

- Ti koji se sprdaju, to su ti blokaderi... Ima li neko odgovor na pitanje - šta su oni uradili za građane Srbije. Šta su uradili osim mržnje i nasilja? - upitao je ministar.

O kreditima za mlade

Dotakao se i subevencionisanih kredita za mlade podsetivši da je garanta šema povećana sa 600 na 900 evra, i da je interesovanje mladih za subvencionisane kredite za kupovinu stana veliko i da stalno raste.

Istakao je da će, zahvaljujući novim merama, lekovi biti dostupni svima.

Naglasio je da će država nastaviti da diže životni standard građana.

O Expo 2027

Takođe je rekao da je EXPO 2027 velika razvojna šansa za Srbiju i da će to biti najveći događaj u svetu te godine.

"Ekspo nije samo Beograd, Ekspo je cela Srbija. Doneće nam ogromne prihode, to je dugoročna investicija. Tamo radi skoro cela građevinska industrija Srbije. Tamo imate novi grad. Ogroman uspeh svih građana Srbije. Kada se predstavite celom svetu, kada vam bude 3 ili 4 miliona ljudi, jasno je reč da je o ogromnom poduhvatu", rekao je Mali.

Govoreći o volonterskom programu, rekao je da je Ekspo odlično iskustvo za mlade ljude.

"Svaka zemlja koja učestvuje želi da donese nešto svoje. Biće vrlo zanimljivo, moći ćete da saznate nešto novo, da upotpunite svoj CV", rekao je Mali i dodao da je potrbeno 20.000 volontera i da je do sada prijavljeno preko 7.000 njih.

O Moravskom koridoru

Govoreći o Moravskom koridoru, kazao je da će biti gotov do decembra.

"Time će biti završeno svih 112 kilometara Moravskog koridora. Za dve godine imaćemo više od 1.100 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica u Srbiji", podvlači Mali.