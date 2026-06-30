Katica Mijailović (77) iz sela Krepoljin kod Žagubice izvršila je samoubistvo u svojoj porodičnoj kući.

Njeno beživotno telo pronašao je komšija, koji je odmah alarmirao policiju. Ustanovljeno je da je Katica, želeći da se ubije, najpre vezala sebi oko vrata dve marame. Nakon toga je štapom obe marame zatezala u levu stranu, sve dok nije izazvala sopstveno ugušenje.

Zamenik višeg javnog tužioca naložio je policiji da pribavi izjave članova porodice Mijailović kako bi se utvrdile tačne okolnosti ove tragedije.

Ovaj tragedija dogodila se 2014. godine.

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