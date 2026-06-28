Upravo zbog toga pojedine banke u Srbiji nude uslugu koja omogućava raniju isplatu penzije.

Reč je o usluzi poznatoj kao "Penzija unapred", kojom banka korisniku isplaćuje iznos penzije nekoliko dana pre nego što sredstva uplati PIO fond.

Kako funkcioniše "Penzija unapred"?

Nakon zaključenja ugovora sa bankom, penzioner može da raspolaže svojim mesečnim primanjem nekoliko dana pre zvaničnog datuma isplate.

Banka praktično unapred isplaćuje penziju iz svojih sredstava, a kada PIO fond izvrši redovnu uplatu, taj iznos se automatski zatvara.

Koliko dana ranije će novac biti dostupan zavisi od poslovne politike banke i kategorije penzionera.

Ko može da koristi ovu uslugu?

Da bi ostvarili pravo na raniju isplatu penzije, korisnici uglavnom moraju da ispune nekoliko osnovnih uslova:

da penzija redovno pristiže na račun u toj banci,

da uredno izmiruju svoje obaveze prema banci,

da zaključe ugovor o korišćenju usluge.

Ugovor se najčešće zaključuje na period od 12 ili 24 meseca, uz mogućnost produženja.

Da li postoje kamate ili skriveni troškovi?

Jedna od najvećih prednosti ove usluge jeste to što je u pojedinim bankama potpuno besplatna.

To znači da korisnik dobija isti iznos penzije koji bi primio i na redovan datum isplate, bez kamata i dodatnih provizija. Ipak, uslovi mogu da se razlikuju od banke do banke, pa je preporuka da se prethodno raspitate u svojoj banci.

Koja dokumenta su potrebna?

Procedura prijave je jednostavna i ne zahteva obimnu dokumentaciju.

Najčešće je dovoljno poneti:

važeću ličnu kartu,

bankovnu karticu ili podatke o tekućem računu na koji se isplaćuje penzija.

Nakon potpisivanja ugovora, korisnik se uključuje u sistem ranije isplate i već od narednog obračunskog perioda može da koristi ovu pogodnost.

Kada ova opcija može biti korisna?

Ranija isplata penzije može biti od pomoći u situacijama kada iskrsnu neplanirani troškovi, poput kupovine lekova, plaćanja računa ili drugih hitnih izdataka, a do redovne isplate je ostalo još nekoliko dana.

Pre aktiviranja usluge, ipak je preporučljivo proveriti sve uslove koje nudi vaša banka, jer se pravila mogu razlikovati u zavisnosti od banke i vrste računa, prenosi Kurir.