Pevač Bojan Bjelić u jeku popularnosti se povukao iz javnosti, a sada je spreman da nastavi tamo gde je stao. On se danas pojavio na jednom događaju gde je govorio o karijeri, ali i aktualnostima.

Kako je istakao, vredno radi na novim pesmama.

- Spremam nove pesme, izlaze u septembru, sad treba da snimam spotove. Biće radno leto i što se tiče nastupa i što se tiče rada na novim pesmama. Vreme je da se posle ovoliko godina nešto novo desi, nadam se da će se dopasti publici i da ću nastaviti pravac koji sam započeo nekada davno - rekao je Bojan i otkrio koju pesmu je on odbio, a kasnije je postala hit.

- Desilo se. Recimo, propustio sam pesmu "Poplava" od Ace Pejovića i Ministarki, bila mi je ponuđena. Ja se nisam pronašao u tom tekstu, ne znam da li bi mene ljudi doživeli u tom "pijanskom" momentu, a pesma je apsolutni hit. Nije mi žao, mislim da nisam imao ni godina ni zrelost za tu pesmu, nisam se u tom trenutku pronašao - izjavio je pevač.

O stanju Mine Kostić

Bojan se dotakao i situacije u kojoj se našla Mina Kostić koja je danas napustila bolnicu "Laza Lazarević" u kojoj je bila hospitalizovana mesec dana.

- Nisam u kontaktu. Kada su ovakve stvari u pitanju i kada je Mina Kostić u pitanju i problem koji trenutno doživljava, mislim da bi trebalo da je manje komentarišemo. Da je pustimo da prođe kroz ovaj teški period sama, da ne polemišemo previše, ovo su baš osetljive teme. Pustio bih je da prođe kroz sve i da sama izjavi šta ima, ostalo je suvišno - poručio je Bojan Bjelić za "Telegraf"

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