Budva će i ove godine biti centar letnjih dešavanja na crnogorskom primorju. U okviru proslave Dana državnosti i Dana Turističke organizacije opštine Budva, na Trgu slikara ispred Starog grada biće organizovan svečani muzički program uz slobodan ulaz za sve posetioce. Program će otvoriti Gradska muzika Budve, koja već decenijama svojim nastupima doprinosi najvažnijim kulturnim i društvenim događajima u gradu.

Nakon uvodnog dela programa, na scenu će izaći Boris Režak, poznat po emotivnim interpretacijama i pesmama koje godinama osvajaju publiku širom regiona. Vrhunac večeri biće koncert Doris Dragović, jedne od najpoznatijih muzičkih zvezda na prostoru bivše Jugoslavije.

Njeni brojni hitovi i energični nastupi redovno okupljaju publiku svih generacija, pa se i ovog puta očekuje veliko interesovanje. Direktor Turističke organizacije opštine Budva, Milan Tičić, istakao je da je 13. jul prilika da se zajedno okupe građani, turisti i prijatelji Budve iz cele Crne Gore i regiona.

Kako je naveo, cilj manifestacije je da kroz muziku i druženje dodatno promoviše duh zajedništva i gostoprimstva po kojem je Budva prepoznatljiva.

Organizator događaja je Turistička organizacija opštine Budva, koja na ovaj način nastavlja tradiciju obeležavanja jednog od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji, potvrđujući status Budve kao jednog od vodećih turističkih i kulturnih centara na Jadranu.

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