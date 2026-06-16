Upravni odbor Radio-televizije Srbije (RTS) izabrao je Manju Grčić za novu generalnu direktorku javnog servisa. ž

Draganu Bujoševiću, koji je prethodno obavljao funkciju vršioca dužnosti, istekao je mandat.

Funkcija generalnog direktora RTS-a nije samo protokolarna. Po Zakonu o javnim medijskim servisima i internim aktima RTS-a, generalni direktor ima ključnu ulogu u upravljanju ustanovom, organizaciji rada i odgovornosti za poslovanje.

Zastupa i predstavlja RTS u pravnom i poslovnom smislu. Organizuje i upravlja procesom rada i vodi poslovanje ustanove. Predlaže strategiju razvoja i plan rada Upravnom odboru RTS-a. Učestvuje u kreiranju programske koncepcije zajedno sa glavnim i odgovornim urednicima i direktorima programa, i odgovara za ostvarivanje te koncepcije. Obezbeđuje zakonitost rada i poslovanja i odgovara Upravnom odboru. Podnosi izveštaje Upravnom odboru o radu i poslovanju RTS-a i sprovodi njegove odluke. Razmatra preporuke Programskog saveta i postupa po njima u okviru nadležnosti. Kadrovske nadležnosti: predlaže Upravnom odboru imenovanje i razrešenje glavnih i odgovornih urednika, kao i direktora programa (u skladu sa Statutom). Unutrašnja organizacija: donosi akte o sistematizaciji i organizaciji rada (uz saglasnost Upravnog odbora, prema zakonu). Nove medijske usluge: predlaže uvođenje novih medijskih usluga, uz proceduru i dodatna mišljenja nadležnih tela, u skladu sa zakonom.

Direktor RTS-a nema ova ovlašćenja

Iako generalni direktor ima široka upravljačka ovlašćenja, uređivanje programa u svakodnevnom smislu nije isto što i upravljanje ustanovom. U praksi, uređivačke odluke i organizacija programa su u nadležnosti glavnih i odgovornih urednika i uredničkih struktura, koji uređuju program, vode proces rada u svojim redakcijama i odgovaraju za sadržaj u okviru programskih načela i javnog interesa.

Drugim rečima, generalni direktor može da predlaže imenovanja i razrešenja urednika i da sa urednicima učestvuje u programskoj koncepciji, ali operativno uređivanje sadržaja, teme, rubrike i dnevne uređivačke odluke nisu isto što i potpis na poslovnim i upravljačkim odlukama.

Direktor RTS-a odgovara Upravnom odboru

Generalni direktor odgovara Upravnom odboru RTS-a, koji je organ upravljanja javnog servisa. Programski savet je savetodavno telo koje prati programska načela, razmatra kvalitet sadržaja i daje preporuke i predloge generalnom direktoru i Upravnom odboru.

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