Mirka Vasiljević pored porodičnog života i podizanja četvoro dece stiže da se posveti i karijeri, te je sada zajedno sa kolegama najavila novu predstavu "Mačka u čizmama" koju pripremaju mesecima unazad, a publici će je predstaviti u teatru Odeon.

Kako se već duže vreme nije pojavljivala u javnosti, ovo je bilo pravo osvženje za njene fanove. Mirka je došla u sivim helankama sa prorezom na zglobovima koje je ukombinovala sa mantilom sa ogromnom kragnom koji je apsolutni hit ove sezone.

Pred okupljenim medijima Mirka je progovorila o novom ostvarenju, te otkrila kako su tekle probe.

- Ne trudim se da uradim ništa mnogo drugačije, to može našem Marku da se dopadne, a zatim i da se usvoji. A onda kada se usvoji mora da se ponovi na isti način, ako ne i na bolji. Trudim se da samo slušam, da to što kaže sprovedem u delo. Šalu na stranu, probe su tu da se proba, da maštamo, igramo, razigravamo, predlažemo, razgovaramo. Tako se ta neka čarolija stvar. Jako je bitno držati se kostura cele predstave. Meni je prvi put da igram u mjuziklu, ali ja volim pesmu i muziku, zabavno je. Imamo plesače, veliku scenografiju, velike promene, svi treba da dišemo kao jedno - rekla je Mirka, koja je potom otkrila koja joj je omiljena scena.

- Moja je poslednja scena, to je nekako kad sve prođe, imam osećaj da li je publika to primila. Možda se nekim danima nekome nije igralo, ili je neko bio baš umoran, u toj poslednjoj sceni osetiš šta si napravio i šta si uradio.

