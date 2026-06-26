Ukrajinska služba bezbednosti (SBU) danas je objavila da su njeni dronovi pogodili ruske vojne brodove za podršku u izgradnji i sistem protivvazdušne odbrane S-400 u Kerču, u okviru nove 40-dnevne operacije na Krimu.

Operaciju, koja ima za cilj da smanji sposobnost Rusije da koristi Krim kao vojno i logističko čvorište, odobrio je predsednik Volodimir Zelenski.

Prema SBU, napad je bio usmeren na brodove u brodogradilištu "Zaliv" u Kerču i na rusku protivvazdušnu odbranu koja štiti Kerčki moreuz.

Pogođeni su brodovi za polaganje kablova projekta 15310, "Volga" i "Vjatka", i putničko-teretni trajekt "Petropavlovsk", koji je bio 96 odsto završen. Na pogođenim brodovima izbili su veliki požari.

SBU je objasnila da su "Volga" i "Vjatka" izgrađeni za rusko ministarstvo odbrane sa namerom da budu opremljeni podvodnim akustičnim sistemima za nadzor "Harmoni", dizajniranim za otkrivanje podmornica. Brodovi, saopštila je SBU, takođe su sposobni da postavljaju beskontaktne morske mine koje mogu ugroziti plovila, podvodne cevovode, kablove i drugu ključnu infrastrukturu.

Pored brodova, dronovi SBU pogodili su i naoružanje i radarsku stanicu protivvazdušnog raketnog sistema S-400 koji štiti područje Kerčkog moreuza. Agencija je saopštila da kontinuirani udari na rusku vojnu infrastrukturu na okupiranom Krimu imaju za cilj smanjenje mogućnosti Rusije da koristi poluostrvo kao vojno i logističko čvorište. Smanjenje efikasnosti protivvazdušne odbrane trebalo bi da olakša buduće precizne udare, dok oštećenje brodova i lučke infrastrukture slabi sposobnost Rusije da snabdeva svoje snage.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je juče da je odobrio 40-dnevnu operaciju SBU sa ciljem vršenja pritiska na Rusiju kako bi je podstakla da okonča rat.

Odluka je usledila nakon izveštaja general-majora Jevhena Hmare o planovima Ukrajine za udare dugog i srednjeg dometa i najnovijim rezultatima SBU na bojnom polju, posebno njenog Centra za specijalne operacije "Alfa".