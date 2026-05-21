Ukrajina tvrdi da je ubila desetine Rusa u dva napada na okupiranom istoku zemlje, dok Kijev pojačava napade dronovima srednjeg dometa usmerene na vojnu infrastrukturu Moskve.

Jedan od napada pogodio je ruski kamp za obuku pilota dronova, a drugi sedište ruske službe bezbednosti, piše CNN.

Desetine mrtvih u akademiji za pilote dronova i sedištu FSB-a

Najmanje 65 kadeta i instruktora je poginulo u napadu na kamp za obuku pilota dronova u okupiranom gradu Snižnje u sredu uveče, tvrdi komandant ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme.

U drugoj seriji napada, pogođeno je sedište ruske službe bezbednosti (FSB) i sistem protivvazdušne odbrane u Hersonskoj oblasti, pri čemu je ubijeno i ranjeno skoro 100 Rusa, izjavio je u četvrtak ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ne precizirajući kada se napad dogodio.

Ukrajinske tvrdnje o tako visokoj stopi žrtava su neuobičajene i CNN ne može nezavisno da ih potvrdi. Američki medij je zatražio komentar od ruskih vlasti. Istovremeno, rusko Ministarstvo odbrane se u četvrtak pohvalilo napretkom koji tvrdi da postiže na bojnom polju.

Ministarstvo je posebno objavilo da je isporučilo deo nuklearne municije u skladišta u Belorusiji kao deo vežbe nuklearnih snaga. Vežbe su u četvrtak putem video-linka pratili ruski predsednik Vladimir Putin i njegov beloruski kolega Aleksandar Lukašenko, dodao je Kremlj.

Ukrajinska nadmoć u dronovima menja situaciju na bojnom polju

U poslednjih nekoliko nedelja, Ukrajina je postigla izvestan napredak na bojnom polju i usporila tempo svojih teritorijalnih gubitaka. Prošlog meseca je povratila više teritorije nego što je Rusija osvojila, prvi put od avgusta 2024. godine, iako Moskva i dalje kontroliše skoro 20% ukrajinske teritorije, prema analizi Instituta za proučavanje rata (ISW). Ovaj uspeh se u velikoj meri pripisuje trenutnoj nadmoći Ukrajine u bespilotnim letelicama.

Nakon dugog fokusiranja na napade kratkog dometa na ruske položaje duž linije fronta i napade dugog dometa duboko unutar ruske teritorije, Ukrajina je nedavno pojačala napade srednjeg dometa usmerene na rusku logistiku.

Objavljen snimak napada

Ovi napadi izgleda da su najnoviji primer te strategije. Robert Brovdi, komandant ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme, rekao je da je napad na akademiju dronova bio usmeren na kompleks od 2.484 kvadratna metra, u kojem su se nalazili dronovi, eksploziv i komandni punkt. Objavio je snimak na kojem se navodno vide jednosmerni dronovi za napad kako udaraju u zgradu.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama u sredu uveče takođe pokazuju zgradu u plamenu u Snižnom, a CNN je geolocirao lokaciju na isto područje kao i kamp za obuku. Zelenski je takođe objavio snimak koji prikazuje uništenje nekoliko zgrada, zajedno sa svojim tvrdnjama o napadu na sedište FSB-a.

Ostali napadi i žrtve

U drugim noćnim napadima, Ukrajina je ciljala rafineriju nafte Sizran u Samarskoj oblasti Rusije, više od 800 kilometara od rusko-ukrajinske granice, rekao je Zelenski. U tom napadu su poginula dva člana porodice ruskog vojnika, objavio je guverner regiona.

Drugi napadi su ciljali područja duž cele zapadne granice Rusije, a rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je protivvazdušna odbrana oborila 121 ukrajinski dron.

U međuvremenu, najmanje pet osoba je poginulo, a 41 je povređeno u ruskim napadima na Ukrajinu u noći od četvrtka do podneva, prema saopštenju ukrajinskih vlasti.