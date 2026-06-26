Navodi potiču iz knjige "Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump", čije su delove u utorak preneli američki mediji.

Prema autorima, do žestokog razgovora došlo je u septembru 2025. godine, dok je Tramp pokušavao da privoli Izrael da prihvati njegov mirovni plan za Gazu. Razgovoru su prisustvovali i američki izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner.

- Svima je muka od tebe, Bibi. Svim Jevrejima je muka od tebe. Čak su i ova dvojica prisutnih Jevreja siti tebe - navodno je Tramp rekao Netanjahuu.

Prema pisanju medija, Tramp je upozorio da bi izraelsko odbijanje sporazuma moglo da dovede do "razvoda" između Vašingtona i Tel Aviva, dodajući da je dugo stajao uz izraelskog premijera uprkos rastućem nezadovoljstvu.

Iako su Tramp i Netanjahu na početku američko-izraelskog rata protiv Irana, pokrenutog 28. februara, javno isticali blisku saradnju, predsednik SAD je kasnije postajao sve kritičniji prema izraelskom rukovodstvu kako su napori da se Iran vojno oslabi nailazili na teškoće, a mirovni pregovori zapadali u ćorsokak.

Tramp je u međuvremenu osudio izraelske napade na Liban, nakon što je Iran zapretio povlačenjem iz pregovora, a prema navodima medija, u jednom trenutku je za Netanjahua rekao da "nema nikakav osećaj za procenu" i da je "potpuno lud".

Prema pisanju "Vašington posta", američke obaveštajne službe nedavno su upozorile Trampa da bi Netanjahu mogao da pokuša da opstruiše napore za postizanje trajnog mira sa Iranom.

I Tramp i Netanjahu suočavaju se sa kritikama u svojim zemljama, pošto protivnici tvrde da privremeni sporazum koji su prošle sedmice postigli SAD i Iran nije ostvario ciljeve zbog kojih je rat vođen.

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