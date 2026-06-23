„Moguće je da se stvori okruženje sa elektronskim ratovanjem i svim elementima osporavanja borbenog prostora, gde bi proizvođači dronova i sistema za borbu protiv njih mogli zajedno da testiraju svoja rešenja“, rekao je Driskol novinarima, prenose mediji.

On je tokom skupa predstavnika vojske i industrije posvećenog nastojanjima Pentagona da razvije veći broj sistema za presretanje dronova i raketa dodao da vojska želi da i vojnici koriste takve poligone kako bi unapredili svoje veštine i sarađivali direktno sa programerima i proizvođačima novih tehnologija.

Driskol je naveo da američka vojska već poseduje lokacije za bezbedna testiranja u Sjedinjenim Američkim Državama, ali da razmatra i korišćenje jednog poligona u inostranstvu za „znatno agresivnija testiranja“, uključujući i hipersonično oružje. On nije želeo da otkrije lokacije dok planovi ne budu odmakli.

Deo sadašnje obuke za borbu protiv dronova u Sjedinjenim Američkim Državama ne uključuje elektronsko ometanje, delom zato što američki propisi ograničavaju upotrebu takvih sistema na domaćoj teritoriji.

Sputnjik