Prema pisanju istraživačkog novinara Kena Klipenštajna, koji prati američku vojsku, američka vojska je tajno tokom februara rasporedila delove 82. vazdušno-desantne divizije s ciljem zauzimanja ostrva Kharg.

Klipenštajn navodi da je, kada je Pentagon u martu objavio da se 82. vazdušno-desantna divizija raspoređuje na Bliski istok, prećutao ključni detalj – deo padobranaca je upućen u Izrael.

"Ovo raspoređivanje povezano je s novim zajedničkim američko-izraelskim planovima za nepredviđene situacije, dovršenim od februara, koji predviđaju zauzimanje ostrva Harg i odsijecanje obalnog teritorija unutar Irana", rekao je Klipenštajn.

Ova divizija je glavna snaga za brzi odgovor američke kopnene vojske, obučena za padobranski desant na neprijateljsku teritoriju.

Držeći ovo raspoređivanje u tajnosti, Pentagon je sprečio javnu raspravu o zajedničkoj američko-izraelskoj operaciji unutar Irana, opciji koju su mnogi u to vreme smatrali izglednom, usred intenzivnog izveštavanja medija o potencijalnoj kopnenoj invaziji.

Pentagon nikada nije priznao ove detalje, javnosti je rečeno samo da se 82. divizija kreće prema zoni Centralne komande (CENTCOM), borbene komande odgovorne za ceo Bliski istok.

Prema Klipenštajn, četa C drugog bataljona 82. zračno-desantne divizije i dalje se nalazi u Izraelu, odakle već dva meseca ne stižu nikakve zvanične informacije.