"Važno je sačekati neke konačne zvanične rezultate. Znate, bilo je mnogo nejasnih tačaka. Videli smo mnogo izveštaja o kršenjima tokom izbora. Stoga više volimo da sačekamo zvanične zaključke", rekao je Peskov komentarišući da li ruski predsednik Vladimir Putin planira da čestita jermenskom premijeru Nikolu Pašinjanu pobedu na izborima, prenosi RIA Novosti.



Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je u ponedeljak da su parlamentarni izbori u Jermeniji održani usled neviđenog pritiska na opoziciju i mešanja Zapada i da će Moskva oblikovati svoju politiku prema Jermeniji na osnovu stvarnih postupaka jermenskog rukovodstva.



Pašinjan, lider stranke Građanski ugovor, proglasio je pobedu na parlamentarnim izborima, rekavši da će njegova partija samostalno formirati vladu.