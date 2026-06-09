Ovaj potez usledio je dan nakon što je Iran objavio da će obustaviti napade na Izrael, ali je zapretio „ozbiljnim“ odgovorom ako IDF nastavi operacije u južnom Libanu.

Iran je juče lansirao seriju raketa na Izrael, što je prvi takav napad od primirja u aprilu. Izrael je odgovorio, rekavši da je pogodio vojne ciljeve u zapadnom i centralnom Iranu.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da će njegova zemlja „za sada“ odložiti napad na Iran.

„Ali ako Iran napravi grešku i ponovo nas napadne, odgovorićemo snažno“, upozorio je.

Istog dana, oglasio se i predsednik SAD Donald Tramp, rekavši da Izrael i Iran moraju odmah da „prekinu vatru“. Rekao je da su u toku završni mirovni pregovori i da ih „samo neznanje ili glupost“ mogu ometati.

Izraelska vojska naredila stanovnicima evakuaciju

Izraelska vojska je naredila stanovnicima grada Tira da odmah napuste svoje domove. Upozorenje se odnosi i na stanovnike hrišćanske četvrti i okolnih kampova, kojima je naređeno da se evakuišu severno od reke Zahrani.

Portparol IDF-a za arapski jezik, Avičaj Adrei, objavio je na društvenoj mreži X da „boravak stanovnika u blizini pripadnika Hezbolaha ugrožava vaše živote“.

„Svaka zgrada koju Hezbolah koristi u vojne svrhe može postati meta“, dodao je.

Libanska državna Nacionalna novinska agencija izvestila je jutros o artiljerijskom granatiranju na obodu Mansurija i Majdal Zuna u okrugu Tira, ali Izraelske odbrambene snage još nisu potvrdile te navode.

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