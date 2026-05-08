Predsednik Rusije Vladimir Putin je sa članovima Saveta bezbednosti razgovarao o napadu ukrajinskih oružanih snaga na Centar za kontrolu leta u Rostovu.

"Kijevski režim je počinio još jedan čin, očigledno terorističke prirode. Konkretno, napali su centar za kontrolu leta u regionu Rostov", rekao je on na operativnom sastanku.

Istovremeno, predsednik Rusije je istakao visokoprofesionalan rad kontrolora leta.

"Ovo (napad) je svakako moglo da utiče na bezbednost civilnih aviona. Srećom, nije došlo do tragičnih događaja", naglasio je Putin.

Jutros je 13 aerodroma obustavljeno nakon što su ukrajinski dronovi pogodili administrativnu zgradu Južnoruskog odeljenja za vazdušnu navigaciju u Rostovu na Donu. Neki letovi su nastavljeni popodne.

Zamenik premijera Vitalij Saveljev rekao je da će vazdušni saobraćaj na jugu biti obnovljen u roku od dva do tri dana.

