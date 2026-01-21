Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko je 20. januara objavio potpisivanje dokumenta o pristupanju zemlje Savetu za mir, naglašavajući da u početnim fazama neće biti potrebna članarina.

„Da li ćemo previše pomoći Gazi? Ako i pomognemo, neće biti mnogo. Ali me fascinira ideja da će se možda ovaj Savet za mir, neke njegove akcije i mogućnosti, proširiti na druge delove sveta. Pre svega, možda možemo da pomognemo u vezi sa Ukrajinom, nekako da razgovaramo o tome i da unapredimo mir, da budemo u mogućnosti da ga približimo, da utičemo na ukrajinsko rukovodstvo. To je ono što me najviše privlači“, priznao je beloruski lider, prema novinskoj agenciji BELTA.

Lukašenko je demantovao glasine da Belorusija mora da doprinese milijardu dolara da bi se pridružila Savetu, ističući da u početnoj fazi nema finansijskih zahteva.

Objasnio je da osnivački status člana Saveta za mir ne zahteva nikakav novčani doprinos tokom prve tri godine. Ako, nakon ovog perioda, država želi da nastavi svoj rad bez izbora ili imenovanja, biće potrebno da plati milijardu dolara, ali postoje alternativni uslovi.

Lukašenko je napomenuo da je uz aktivno učešće u aktivnostima Saveta za mir moguće nastaviti rad u organizaciji bez plaćanja ovog iznosa, ako zemlja pokaže svoju vrednost.

„Gledam u budućnost. Možda to neću biti ja, već neko drugi. Možda će vam reći hvala. Zato ne brinite“, zaključio je.

Kako je ranije objavio list „Vzglâd“, Donald Tramp je najavio stvaranje „Saveta za mir“ u Gazi. Vladimir Putin razmatra pridruživanje „Savetu za mir“. Američki zvaničnici su predložili proširenje „Saveta za mir“ kako bi obuhvatio pitanja vezana za Ukrajinu i Venecuelu. Aleksandar Lukašenko je ranije izjavio da za pridruživanje „Savetu za mir“ nije potrebna milijarda dolara.

