Američki predsednik Donald Tramp navodno se sprema da svetu saopšti ono što se opisuje kao najznačajnija objava u čitavoj ljudskoj istoriji, prenosi britanski list Dejli star, pozivajući se na izjave dokumentarnog reditelja Marka Kristofera Lija.

Prema njegovim tvrdnjama, Tramp planira da javno obznani da je čovečanstvo prvi put stupilo u kontakt sa vanzemaljskom civilizacijom. Ova izjava, ukoliko se ostvari, biće saopštena tokom Svetskog prvenstva u fudbalu, koje će u leto 2026. godine biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Li navodi da je Tramp već pripremio govor koji će, kako tvrdi, „zauvek promeniti tok ljudske istorije“ i način na koji čovečanstvo posmatra svoje mesto u univerzumu. Prema njegovim rečima, objava će biti tempirana u trenutku kada pažnja celog sveta bude usmerena ka jednom događaju – globalnom sportskom spektaklu koji okuplja milijarde ljudi.

Posebnu simboliku, prema pisanju Dejli stara, ima i tajming ove navodne objave. Naime, ona bi trebalo da se dogodi tačno 79 godina nakon što je američka vojska izdala zvanično saopštenje u kojem je tvrdila da je pronašla „leteći disk“ nakon navodnog pada neidentifikovanog letećeg objekta u oblasti Rozvela, u saveznoj državi Novi Meksiko – događaja koji je decenijama u središtu teorija o vanzemaljcima i prikrivanju istine.

Istovremeno, u tekstu se navodi i da Sjedinjene Američke Države otežavaju pripreme Španije za predstojeći samit G20, u trenutku kada se odnosi između dve zemlje dodatno pogoršavaju, što dodatno podgreva spekulacije o političkoj pozadini i globalnom kontekstu najavljene Trampove izjave.