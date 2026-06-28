Postojala su dokumenta u kojima je izričito obećano bivšem predsedniku SRJ Slobodanu Miloševiću da neće biti isporučen Hagu!

Na tim papirima su potpisi Vojislava Koštunice, Zorana Đinđića, Milana Milutinovića i Čedomira Jovanovića, a osim garancija da neće biti izručen Tribunalu, na njima je i obećanje da Miloševićevu porodicu niko neće krivično goniti, niti će mu dirati imovinu.

Miloševićev advokat Toma Fila bio je svedok trenutka kada su ovi spisi nastali i prvi ih je držao u rukama. Bilo je to u noći Slobinog hapšenja, 31. marta 2001.