Profesor Antić je gostovao na Prvoj TV i bez zadrške se više puta obratio onima koji već duže od godinu i po dana pokušavaju da sruše našu zemlju.

"Ne možete da osudite nekog i vi ćete ga lustrirati?! Na osnovu čega, na osnovu kog iskustva? Pa drugo je Rumunija, u Rumuniji su na tenkovima doveli 15 komunista da uspostave vlast. Kad su bili izbori, čovek koji je pobedio na izborima je posle pet meseci obešen. Dobio je 70 odsto, ali oni su falsifikovali: 'Ne, nije dobio 70 odsto, dobio je 30 odsto'. E onda možete da pravite lustraciju. Pa ni oni nisu pravili lustraciju jer je stvorena neka elita. Ne možeš to da sprovedeš bez štete po državu", istakao je profesor Antić.

Potom je voditeljka Marija Savić Stamenić podsetila gledaoce da blokaderi lustracijom prete svima onima koji su, kako kažu, "izabrali pogrešnu stranu".

"Da, ali to vodi ka tome da jednog dana bude kontra-lustracija. I šta ćemo onda? Hoće li zemljom da nam vladaju ljudi koji žive u kući, koji su apolitični, koji ne izlaze na izbore? Hoćemo li i njih da kaznimo? Čuli smo i da su neutralni isto problem", istakao je poznati profesor i potom u ironičnom kontekstu spomenuo dve države regiona:

"Možda da iz Slovenije i Hrvatske uvezemo vlast".

Profesor je potom blokaderima sasuo istinu u lice i poručio im da treba da naprave stranku umesto što su se uhvatili, kako je poručio, korumpiranih dekana.

"Napravite, brate, stranku. Nije ni ova stranka jednostavno došla na vlast. Počela je sa Vojislavom Šešeljem, koji okuplja sto ljudi, pa se gradi stranka, pa idete na izbore, pa budete poraženi, pa pobedite, pa se držite nekih pravila. A ne možete da pravite politiku catch-all da se uhvatite dekana korumpiranih koji su zauzeli fakultete u ime neke politike za koju mi ne znamo koja je, a onda kad izađete na izbore za studentski parlament dokažete da vi nemate podršku 20 procenata studenata", rekao je Antić bez ustručavanja.