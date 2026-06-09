Ugovor između Republike Srbije i Republike Angole o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja razmenili su potpredsednik Vlade i ministar prirede Srbije Andrija Mesarović i ministar finansija Angole Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa.

Sporazum između Srbije i Angole o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja razmenili su potpredsednik Vlade i ministar privrede Adrijana Mesarović i ministar industrije i trgovine Rui Miguêns de Oliveira.

Sporazum o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole razmenili su ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević i ministar spoljnih poslova Angole Téte António.

Sporazum između Vlade Srbije i Vlade Angole o bavljenju plaćenim delatnostima članova porodica diplomata i administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih misija razmenili su ministari spoljnih poslova Srbije i Angole, Marko Đurić i Téte António.

Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o saradnji u oblasti poljoprivrede razmenii su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede​ Srbije Dragan Glamočić i ministar Tete António.

Memorandum o razumevanju između Ministarstva zaštite životne sredine Srbije i Ministarstva zaštite životne sredine Republike Angole o saradnji u oblasti zaštite životne sredine razmenili su ministar zaštite životne sredine Sara Pavkov i ministar António.

Memorandum o razumevanju između Ministarstva informisanja i telekomunikacija Srbije i Ministarstva telekomunikacija, informacionih tehnologija i društvene komunikacije Republike Angole o saradnji u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija razmenili su ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina i ministar António.

Memorandum o razumevanju između Pošta Srbije i Nacionalne poštanske i telegrafske kompanije o saradnji u oblasti poštanskih usluga razmenili su direktor JP Pošta Srbije Zoran Anđelković i ministar António.

Ugovor o međuagencijskoj saradnji između Tačno d.o.o. iz Srbije i Novinske agencije Angola iz Republike Angola razmenili su generalni direktor Jovana Joksimović i ministar António.

Memorandum o razumevanju između Razvojne agencije Srbije (RAS) i Agencije za privatna ulaganja i promociju izvoza (AIPEX) razmenili su direktor, Sektor za međunarodnu saradnju Nikola Janković i predsednik upravnog odbora AIPEX-a Arlindo das Ćagas Rangel.