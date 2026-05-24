Sinoć smo na ulicama Beograda mogli da prisustvujemo još jednom blokaderskom nasilnom ispadu, što im je postao manir, kada su nakon skupa na Slaviji napali pripadnike policije i narod kod Predsedništva, i izazvali haos u prestonici.

Iza sebe su ostavili haos, nered i još jednom pokazali da ništa sem nasilja i ne znaju! Porušeni kontejneri, uništena ograda kod Pionirskog parka, napadnuti građani i službenici, divljanje koje je užasnulo Srbiju.

Jedan od blokadera razočarano je sumirao isprazne govore tokom skupa, ali i razočarenje zbog nedostatka podrške nasilju koje je usledilo:

"To je sve što ja vidim", rekao je mladi blokader.