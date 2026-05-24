Sinoć smo na ulicama Beograda mogli da prisustvujemo još jednom blokaderskom nasilnom ispadu, što im je postao manir, kada su nakon skupa na Slaviji napali pripadnike policije i narod kod Predsedništva, i izazvali haos u prestonici.

Iza sebe su ostavili haos, nered i još jednom pokazali da ništa sem nasilja i ne znaju! Porušeni kontejneri, uništena ograda kod Pionirskog parka, napadnuti građani i službenici, divljanje koje je užasnulo Srbiju.

Jedan od blokadera razočarano je sumirao isprazne govore tokom skupa, ali i razočarenje zbog nedostatka podrške nasilju koje je usledilo:

"Ja jesam i za tu lustraciju, ja jesam za sve te bajke što mi pričamo. Međutim, mi kao narod prvi moramo da se menjamo. To što, na primer, kad studenti kažu 'kome se ne sviđa ka skupštini neka ide', danas ja sam bio kod skupštine, nema kordona, al' bogami nema ni naših ljudi. Samo čitamo u komentare 'mora ovako, mora onako', pa gde ste vi po komentarima da dođete ovde? Ja dođem u prve redove kroz žandarmeriju, vidim decu i žene, i Danila, mog brata. To je sve što ja vidim", rekao je mladi blokader.