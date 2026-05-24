Dočekali su ih Sja Linmao, član Stalnog odbora partijskog komiteta KPK Pekinga i zamenik gradonačelnika Pekinga, Džang Peng, zamenik predsednika okruga Janćing, Li Dan, direktor Uprave okruga Janćing za Kineski zid i Džao Jićun i direktor Kancelarije za međunarodnu saradnju Uprave

Održan je nastup nacionalnog Ansambla narodnih igara i pesama Srbije "Kolo", a potom se predsednik Vučić upisao u knjigu počasnih gostiju.

"Beograd izabrao put otvorenosti"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Kina jedan od najneophodnijih partnera Srbije, ističući da je Beograd izabrao “put otvorenosti” i da partnerstvo s Kinom donosi konkretne koristi građanima.

Predsednik Vučić je u autorskom tekstu za kineski list “South China Morning Post” naveo da Evropa treba da pristupa Kini sa više poverenja i spremnosti za saradnju, a ne sa strahom i sumnjom.

“Dok se vraćam u Kinu, činim to sa trajnim osećanjem poštovanja prema zemlji koja je postala jedan od najneophodnijih partnera Srbije i jedna od ključnih sila našeg veka”, naveo je predsednik Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kini.

Predsednik Vučić javio se iz Kine video porukom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je uz video objavu napisao:

- Sutra je veliki dan, dan za Srbiju. Hvala građanima Srbije što su mi pružili priliku da njihove interese zastupam na, verovatno, najvažnijem mestu u svetu. Ono što obećavam našem narodu je da ću se boriti za njegove interese i da ću bukvalno dati sve od sebe da Srbiju obradujemo. Hvala svima na ogromnoj podršci svih ovih godina, a posebno hvala tihim junacima koji su branili i odbranili našu zemlju od 15.marta prošle godine do jučerašnjeg dana. Srbija pobeđuje!

Obilazak Kineskog zida

Predsednik Vučić rekao je da je ovo njegova deveta poseta Kini, ali da je prvi put na Kineskom zidu, a da nije bio u Zabranjenom gradu.

"Uvek sam imao puno obaveza, nikada nismo imali vremena da obiđemo. Oduševljen sam vašom kulturom i običajima. Ne bi bilo lako ni danas izgraditi ovakvu građevinu", kaže predsednik.

"Duh kineskog naroda, snaga i istrajnost, mudrost i odbrana suvereniteta, svime sam fasciniran", kazao je predsednik.

Predsednik je obavešten kako su kineske snage nekada davno branile Zid od neprijatelja koji je dolazio sa severa.

"Ponosan sam zbog divnog nastupa naših ljudi iz Srbije. Kolo i tradicionalne pesme na ovom veličanstvenom mestu. Rekao sam ambasadoru Li Mingu da su ljudi koji su izgradili ovaj Zid nepobedivi. To govori o želji da odbranite državu, suverenitet, ali i trud i posvećenost kineskog naroda kome se veoma divim. Srećan sam što sam tu, sledi još priprema za sastanak sa predsednikom koji je pravi prijatelj Srbije", kaže Vučić.

Predsednik dodaje da je duboko zahvalan Kini koja je bila uz Srbiju u teškim vremenima.

"Posetite Srbiju. Mi volimo kineski narod i daćemo sve od sebe da pošaljemo što više ljudi u Kinu da nauče od vas. Mi u Srbiji verujemo da smo puni gostoprimstva", kaže Vučić.

Na pitanje zašto je odabrao Kineski zid, Vučić kaže da ga je na to pozvao kineski predsednik Si Đinping.

"Zovu me predsednik 5-7-7, tako se na kineskom kače Vu-či-ći", rekao je predsednik na pitanje novinara da li ga Kinezi tako zovu pri susretima.

Predsednik je najavio potpisivanje više od 35 dogovora i saporazuma.

"Ali i da zamolimo našeg velikog prijatelja predsednika Si Đinpinga da nam pomognem kako bismo imali što bolje rezultate na polju veštačke inteligencije i robotike. Nije lako, ali uz kinesku pomoć, verujem da to možemo", dodao je on.

"Osećam se veoma dobro posle nastupa koje smo videli, i ako sam star, nisam umoran uopšte."

Predsednik kaže da je naša zemlja mala u odnosu na Kinu, ali da je ponosan na to što pratimo principe međunarodnog javnog prava.

"Teritorija Kine je na obe strane Kineskog zida. Ovaj zid je simbol hrabrosti da izgradite ovakav neverovatan građevinski poduhvat. Ovo danas gotovo niko na svetu ne može da izgradi", ocenjuje Vučić.

"Samo neodgovorni ljudi nemaju tremu. Ja sam do sada sa Si Đinpingom imao 14 susreta, svaki put imam tremu. Zahvaljujući tome, uspeli smo da obezbedimo da 5.000 ljudi u Smederevu prima plate 120 meseci, čak i kada Železara ne posluje dobro. Milijardu i 200 miliona evra bili smo dužni u Boru, molio sam kineske prijatelje da pomognu, oni su došli i spasili istok Srbije. Sve na šta nismo zadovoljni, imamo primedbu - ovo su činjenice. Šta bismo radili da nema Ling Longa u Zrenjaninu?", upitao je Vučić.

Predsednik je najavio da možemo očekivati da Kina bude partner broj jedan Srbije kao druga zemlja.

Dodao je da ova poseta pre svega služi narodu Srbije. Upitan o kupovini novih vojnih sistema, predsednik je rekao:

"Otkriću vam jednu tajnu. Ne želim da otkrivam detalje, ali - znate Tiosava Jankovića koji je učestvovao u obaranju NATO aviona. Pre 7-8 godina pitao sam naše ljude na kolegijumu načelnika Generalštaba, gde sam jednom u šest meseci, koje je najbolje naoružanje. Oni su mi rekli da su navikli na rusku, svega jedan ili dvojica su tražili zapadnu. Ja sam prvi put pomenuo kinesku opremu, a tada niko nije bio za to. Sada su svi za kinesku opremu. Promenila se Kina, promenili smo se i mi. Napredujemo neverovatnom brzinom. Pogledajte vi, ima jedno čudesno oruđe za koje nemamo para u ovom trenutku, ali poveo sam Sinišu, pritisci će se nastaviti", kaže Vučić.

Kaže da je Vojska Srbije snažna, i da je deo zasluga za to što značajan deo opreme dolazi iz Kine.

"Ne očekujem paniku kod komšija zbog toga, nikoga ne napadamo. Sve što radimo radimo da bismo bili slobodni", rekao je Vučić na pitanje novinara.

Nastup Ansambla narodnih igara i pesama Srbije "Kolo"

Neverovatne scene na Velikom kineskom zidu - vije se srpsko kolo uz tradicionalnu muziku.

Podsećamo, ovaj nastup Ansambla "Kolo" predstavlja veliku čast i priznanje ne samo za ansambl "Kolo", već i za Srbiju, njenu kulturu, tradiciju i umetnost, koje će biti predstavljene pred međunarodnom publikom na jedinstvenoj svetskoj sceni.

Nakon nastupa, predsednik Vučić i njegova supruga slikali su se sa Ansamblom.

Predsednik se obratio javnosti

"Videli ste da su pakistanske, srpske i kineske zastave svuda okačene, trenutno je premijer Pakistana u poseti Kini. Imamo posetu velikom Kineskom zidu, to je poštovanje domaćina, od večeras nam kreću sastanci a sutra je onaj najvažniji deo, pa ćemo videti kako ćemo da završimo taj dan", kaže Vučić.

"Ja se nadam da će to biti od najvećeg značaja za našu zemlju i da ćemo uspeti kroz razgovore sa predsednikom Sijem da ostvarimo ono što su nacionalni interesi naših građana", rekao je.

Na pitanje o odnosu sa EU zbog saradnje sa Kinom, Vučić kaže da "Blumberg" izgleda nije imao pametnija posla.

"Koji put slušam, nagrabusiće, a možda i neće. Blizu su, a tako daleko, to čitam već 10-12 godina. Mi imamo svoje interese i bavimo se svojom zemljom. U narednom periodu imaću sastanke sa predstavnicima EU, za malo da mi zabrane da tražim dijalog i sa ljudima u našoj zemlji. Sad još da mi zabrane i sa Kinom, najbolje da naprave spisak. Šta će nam onda predsednik i vlada?", upitao je Vučić.

On je zahvalio Blumbergu na obaveštenju.

Na pitanje o pozivu nemačkog kancelara Merca u vezi sa pridruživanjem EU, Vučić kaže:

"Nemački kancelar je izašao sa nečim što je drugačije i realnije. Da li sam srećan zbog sadržine za Srbiju nisam, za Ukrajinu je to mnogo bolji predlog. Bolje da nam se otvore karte i da razgovaramo ozbiljno o onom što je realno nego da slušamo bajke o onome što je nerealno", kazao je Vučić.

Na pitanje o sinoćnjem nasilju blokadera i izveštavanju N1, Vučić kaže:

"Ne razumem, ko su ubačeni elementi? Nemam pojma, niti me interesuje. Ljudi su razumeli da svi moraju da se ponašaju u skladu sa njihovim interesima, a kada nije tako, tim gore po istinu i sve što su mogli da vide. Kada sam tražio da gostujem na N1, kažu ne može, nismo te zvali. Ne može da se čuje istina i drugačija reč. Zato je strašno ako Ana Brnabić govori jedan ili dva minuta a oni su pre toga 10 sati. To je valjda ta ravnopravnost koju nam sledbenici modernog Pol Pota predviđaju", kazao je on.

"Sinoć sam bio spreman da čestitam našim političkim protivnicima i da kažem da je dobro prošao dan, uz sitnije provokacije i napade na ljude. Sve je bilo dobro dok se taj skup nije završio. Onda je postalo očigledno da su napad i incidenti bili pripremani. Ja da ih zamolim da budu odgovorni i ozbiljni. Kamermani i novinari N1 su sve vreme bili kod Pionirskog parka, niko im nije ružnu reč rekao. Zato su napadali novinare Informera. To govori ko kako vidi Srbiju. Ja ih još jednom pozivam na dijalog, to je dobro za njih i sve nas. Juče su imali manje ljudi nego 28. a 28 manje nego 15. marta i svaki put će imati sve manje ljudi, ma koliko novca bilo za organizaciju skupova", kazao je Vučić.

"Bile su razne procene, od 30.5 hiljada do 34.3. U nepune četiri hiljade su se kretale procene ljudi koji se time bave, precizni podaci pokazuju da je bilo manje od 34.300. Ma koliko to bilo uvredljivo za razum ljudi, sve je bilo demokratski dok nisu krenuli da policiji razbijaju glave. Zato pozivam na dijalog, to može da ih predstavi kao nekoga ko učestvuje u političkom životu na ozbiljan način", rekao je Vučić.

"Ljudi su zaista besni i ogorčeni na njihovo ponašanje. Sinoć smo imali mnogo povređenih policajaca koji su trpeli kamenovanje, topovske udare, baklje i sve drugo. Moj poziv na dijalog uvek ostaje otvoren", ponovio je predsednik.

On je prokomentarisao da deluje kao da su sinoć blokaderi radili u korist SNS-a i ukazao da se do rešenja može doći kroz razgovor.

"I oni moraju da razumeju da su na drugoj strani ljudi, to moraju da razumeju. Uskoro mi ističe mandat, možda ću da podnesem ostavku. Neću da skraćujem mandat kao Boris Tadić. U pravu su, gotov sam", kaže Vučić.

Na pitanje da li se plaši mase koju je video, Vučić kaže da svako polazi od sebe.

"Kada ovako nešto doživite i vidite koliko ste učinili za svoju zemlju, da na ovakav način budete primljeni... Videćete sutra kako će to da izgleda na Tijenamenu, u Domu naroda. Kada to vidite, onda vas neki skupovi ne mogu posebno uznemiriti. Naročito ne bez posebnog sadržaja, ni posebno brojni. Videćemo kada mi oko Vidovdana organizujemo. Ali ono što nudite narodu je bitnije od broja na skupovima", kaže Vučić.

"Pitanje koje se ticalo Kine, spremio sam više poslovica. Ne znam da li ću biti u stanju da sve zapamtim. Jedan deo sam naučio napamet, koliko sam se pripremao, spremaću se celu noć i sutra. Najveća čast, razgovor sa predsednikom Sijem. Imaćemo večeras sastanak svih naših timova. Mnogo toga očekujem. Ako negde žurite, onda trčite sami, ali ako hoćete da stignete daleko, onda idete zajedno", rekao je Vučić na pitanje da li će i ovog puta citirati neku kinesku poslovicu.

Na novinarsko pitanje da je zaustavio vozove uoči jučerašnjeg blokaderskog skupa, rekao je:

"Zaustavio sam vozove? Pa teško im je bilo da dođu kolima jer ti brzi vozovi idu samo do Novog Sada i Subotice. Mi za razliku od gospodina Šidera nemamo problem sa demonstracijama, na njih smo naviknuti. Juče nisu bile prijavljene demonstracije nego skup, mnogo više bi mi se dopadalo da su održali takav skup nego što nisu. Mnogo para su potrošili i energije uzalud, izazavali dodatne sukobe između sebe i bes ostatka ljudi prema njima je sve veći. Svako od sebe polazi, tako i gospodin Šider."

"Samo nemojte da tražite da ti ubačeni elementi budu puštani na slobodu. Svi su njihovi aktivisti, nikome nije odgovaralo da se tako nešto desi osim njima. Oni žele Srbiju nasilja. Policije nije bilo mnogo, gotovo nikoga na Slaviji. Policija je obezbedila skup na izuzetan način. Policija je imala deo malih snaga oko Pionirskog parka jer su razni pijani i drogirani ljudi dolazili da napadaju, a oni su samo gledali, kao i 15. marta. Šta god da urade, kada su upucali g. Bogdanovića, valjda je on sam bio kriv. Njihovim lažima nema kraja, nikada. To neće prestati, jedna laž stiže drugu. Jeste li primetili da Jovanjicu više i ne pominju? Od kad su uhvaćeni u laži, to se nije dogodilo", kaže Vučić.

"Milijarde evra su uložene u rušenje države, to je multivektorski pristup kroz medije, političke i parapolitičke organizacije, NVO, predstavnike radnika, sindikata, od prosvete, policije, mnogih drugih. Kada se toliki novac slije, teško je to zaustaviti ali mi smo uspeli da njihov napad odbijemo. Razumem strane centre moći koji rukovode tim, mislim da je naš odgovor urodio plodom, a na izborima ćemo videti kakvi će rezultati da budu. Nama će biti veoma teško, ali ni njima neće biti lako, oni su favoriti zbog novca koji dolazi i atmosfere koju su kreirali. Biće velika borba, pa ćemo da vidimo. Ne bih sa sigurnošću govorio da će biti tako lako kao što im se učinilo", ocenio je Vučić.

Poruka predsednika Vučića iz Kine

Predsedniku Vučiću na aerodromu je, nešto pre 6.30 časova po našem vremenu, priređen svečani doček uz crveni tepih i počasni stroj garde.

Predsednik je po sletanju poručio sledeće:

"Sleteo sam u Peking sa osećajem velike odgovornosti i dubokog poštovanja prema trenutku u kojem predstavljam Srbiju na, bez sumnje, najvažnijoj poseti u svojoj političkoj karijeri. Doček koji je priređen našoj delegaciji, uz srdačnost, toplinu i iskreno uvažavanje, još jednom je pokazao koliko su odnosi Srbije i Kine čvrsti, prijateljski i građeni na međusobnom poverenju."

"U ovakvim trenucima još snažnije osećate težinu obaveze koju nosite prema svojoj zemlji i narodu. Sve godine borbe, rada i teških odluka dobijaju dodatni smisao kada vidite koliko je Srbija danas poštovana i uvažena među najvećim državama sveta.



Imaću priliku da razgovaram sa predsednikom Si Đinpingom, iskrenim i velikim prijateljem Srbije, liderom koji je svojim odnosom prema našoj zemlji pokazao poštovanje kakvo ćemo umeti da cenimo i pamtimo. Upravo zahvaljujući takvom prijateljstvu i međusobnom poverenju, Srbija i Kina danas grade odnose koji su među najsnažnijima u savremenom svetu. Pred nama su važni razgovori o budućnosti, novim investicijama, infrastrukturnim projektima i daljem jačanju saradnje u oblastima od ključnog značaja za napredak naše zemlje i bolji život građana.



Prijateljstvo naših naroda pokazalo se i u najtežim vremenima, a danas zajedno gradimo odnose koji donose stabilnost, rezultate i dugoročnu sigurnost. Uveren sam da će ova poseta dodatno osnažiti veze Srbije i Kine i otvoriti novo poglavlje saradnje koje će ostaviti dubok trag u godinama pred nama."