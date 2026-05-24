Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas, od 24. do 28. maja, u zvaničnoj poseti Kini na poziv predsednika Si Đinpinga, u trenutku kada su odnosi dve države najbliži u istoriji, čemu su veliki doprinos dali upravo Vučić i Si. Dodatnu težinu ovoj poseti daje činjenica da Vučić u Peking stiže nakon Donalda Trampa i Vladimira Putina, što potvrđuje značaj Srbije u međunarodnim odnosima.

Od septembra 2014. godine predsednici Vučić i Si Đinping ostvarili su veliki broj direktnih bilateralnih susreta, telefonskih razgovora i zajedničkih učešća na multilateralnim događajima.

Prema dostupnim podacima, održano je deset direktnih bilateralnih sastanaka, od kojih je pet realizovano tokom boravka predsednika Vučića u Kini. Predsednik Si Đinping Srbiju je posetio dva puta – prvi put u junu 2016. godine, dok je Vučić bio predsednik Vlade, a zatim ponovo u maju 2024. godine kao predsednik Kine.

Dva značajna susreta održana su u Davosu u januaru 2017. godine i Moskvi u maju 2025. godine, dok su se predsednici sastali i tri puta na marginama inicijative „Pojas i put“.

Pored tih susreta, Vučić i Si razgovarali su telefonom u aprilu 2020. i junu 2021. godine, a zabeležena su i dva zajednička učešća na onlajn multilateralnim događajima u februaru i julu 2021. godine.

Sve ove interakcije, iako različitih formata, potvrđuju kontinuiranu komunikaciju i posvećenost jačanju strateškog partnerstva između dve zemlje.

Predsednici Vučić i Si Đinping do sada su ostvarili 16 zvaničnih kontakata, a najavljena poseta u maju 2026. godine dodatno učvršćuje statistiku međusobnog poverenja i saradnje.

Na osnovu broja susreta i intenziteta komunikacije dvojice lidera jasno je da odnosi Srbije i Kine nisu samo diplomatski korektni, već predstavljaju istinsko čelično prijateljstvo, potvrđujući dubinu poverenja i strateško partnerstvo zasnovano na uzajamnom poštovanju i podršci.

Od prvog susreta u Tjenđinu 2014. godine, kada je tadašnji predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić tokom Samita Svetskog ekonomskog foruma razgovarao sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, odnosi Beograda i Pekinga počeli su da dobijaju novu dimenziju. U godinama koje su usledile, susreti dvojice lidera postali su jedan od ključnih simbola jačanja srpsko-kineskog partnerstva.

Već naredne, 2015. godine, Vučić i Si sastali su se u Pekingu na marginama sastanka predsednika vlada Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope, održanog u Sudžouu, dok je Srbija 2016. godine bila domaćin istorijske državne posete kineskog predsednika.

Ta poseta predstavljala je prekretnicu u političkim i ekonomskim odnosima dve države i postavila temelje saradnje koja je narednih godina dodatno razvijana.

Tokom 2017. godine Vučić i Si sastali su se dva puta – najpre u januaru u Davosu tokom Svetskog ekonomskog foruma, a potom i u maju na Prvom međunarodnom forumu o saradnji u okviru inicijative „Pojas i put“. Upravo kroz ovu inicijativu Srbija je postala jedan od najvažnijih partnera Kine u ovom delu Evrope.

Nastavak susreta usledio je i u narednim godinama. Predsednik Srbije sastao se sa kineskim liderom 2018. godine u Tjenđinu tokom „Letnjeg Davosa“, zatim 2019. godine na Drugom forumu „Pojas i put“, dok je 2022. godine boravio u Pekingu povodom ceremonije otvaranja Olimpijskih igara, kada je imao i odvojeni sastanak sa Sijem.

Novi susret održan je 2023. godine tokom Trećeg međunarodnog foruma „Pojas i put“, dok je 7. i 8. maja 2024. godine Vučić u Beogradu bio domaćin predsedniku Kine tokom njegove državne posete Srbiji, koja je ocenjena kao jedan od najznačajnijih diplomatskih događaja u novijoj istoriji zemlje.

Kontinuitet bliskih odnosa nastavljen je i tokom 2025. godine, kada su se Vučić i Si prvo sastali u maju u Moskvi tokom Vojne parade povodom pobede u Drugom svetskom ratu, a zatim i u septembru u Pekingu na istom državnom obeležavanju.

Pored direktnih sastanaka, dvojica predsednika razgovarala su telefonom u aprilu 2020. i junu 2021. godine, dok su tokom 2021. zajedno učestvovali na onlajn Samitu šefova država i vlada Kina–CIEZ, kao i na Konferenciji povodom obeležavanja 100 godina od osnivanja Komunističke partije Kine.

Iako kineska strana onlajn događaje ne ubraja u bilateralne susrete, dosadašnji odnosi dvojice lidera obeleženi su sa ukupno 14 direktnih susreta i razgovora, što potvrđuje izuzetno bliske odnose Srbije i Kine, kao i lično poverenje koje su tokom više od jedne decenije izgradili Aleksandar Vučić i Si Đinping.