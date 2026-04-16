Nakon što je došlo do iznenadnog otkazivanja najavljenog razgovora između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Sandra Gocija na televiziji N1, reagovao je i šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov.

On se oglasio na društvenoj mreži X, gde je kroz ironičan i satiričan komentar opisao čitavu situaciju u tri „čina“.

Vuna Kićo u tri čina

Poziv. Prosleđen uredno, u nadi da neće biti odgovora. Poziv prihvaćen. Prosleđen dalje, pa shvataju da @avucic stvarno želi da dođe. Šta sad?! Ko vas je uopšte zvao da dolazite kod nas?! Odakle vam ta ideja? I šta će nam Goci bez Žare? , napisao je Jovanov

Njegova objava dodatno je podgrejala polemiku u javnosti, koja se razvila nakon što je televizija N1 odustala od emitovanja potencijalnog duela, uprkos prethodnim najavama.