Najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Doktor Milan Jovanović Batut" pokazuju da gotovo 40 odsto odraslih u Srbiji puši. U novoj emisiji serijala "Zdrava nacija" Ana Mandić Žugić razgovaraće sa dr Nikolom Piljićem iz Nacionalne inicijative nepušača Srbije o tome koje su sve zamke duvanske industrije za one koji pokušavaju da ostave cigarete. Podatak koji najviše zabrinjava je da sve više mladih i maloletnih lica upotrebljava vejpove.

Doktor Nikola Piljić dao je odgovore na pitanja kako roditelji mogu da prepoznaju šta im deca konzumiraju, koliko elektronske naprave i nargila nisu zamena za cigarete, niti put ka njihovom ostavljanju i ukazao na značaj obaveznih pregleda za sve pušače.

(BT)