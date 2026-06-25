Ambasador Suverenog Vojnog Malteškog reda Frančesko Marija Amoruzo kaže da današnji dan svedoči o čvrstini odnosa sa Srbijom zasnovanih ne samo na diplomatiji, već i na zajedničkoj volji da se služi ljudskom biću, posebno kada se ono nalazi u stanju ranjivosti.

"Želeli smo da obeležimo ovaj važan jubilej sa nekoliko značajnih inicijativa - predstavljanjem monografije posvećene istoriji Malteškog reda i delovanju u Srbiji protekle nedelje i filatelističke izložbe povodom 60 godina naše pošte", rekao je ambasador.

Malteški red, kako kaže, predstavlja diplomatiju u službi ljudskog dostojanstva.

"Ta diplomatija je sposobna da gradi mostove, podstiče dijalog i donosi pomoć onima koji pate usled konflikata, siromaštva i nepogoda", kaže Amoruzo.

On ističe da je istorija odnosa između Srbije i Malteškog reda starija od samih diplomatskih odnosa.

"Još tokom srpsko-bugarskog rata, Red je pružio humanitarnu pomoć srpskom narodu kroz donaciju bolničkog voza. U poslednjih 25 godina ova bliskost se dodatno učvrstila kroz brojne inicijative socijalnog, zdravstvenog i humanitarnog karaktera", naveo je ambasador.

Događaj je počeo intoniranjem himne Suverenog Vojnog Malteškog reda i himne Srbije.

Među prisutnima, između ostalih, bili su i poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević, ambasadorka Izraela Avivit Bar-Ilan, ambasador Ukrajine Oleksandar Litvinenko, Aleksandar i Katarina Karađorđević.

Ranije u toku večeri služena je misa u konkatedrali Hrista Kralja.

Suvereni Malteški red osnovan je tokom 11. veka u Jerusalimu pod imenom Suvereni Vojni Bolnički Red Svetog Jovana od Jerusalima, Rodosa i Malte.

Kao laički religiozni red Katoličke crkve od 1113. godine i subjekt međunarodnog prava, ima diplomatske odnose sa više od 100 država i Evropskom unijom, kao i status stalnog posmatrača u Ujedinjenim nacijama.

U pitanju je jedna od najstarijih institucija zapadne i hrišćanske civilizacije, koja je danas aktivna u 130 zemalja.

Ova organizacija kroz svakodnevni, širok spektar socijalnih projekata pruža stalnu podršku zaboravljenim ili odbačenim članovima društva.

Malteški red je posebno angažovan u pomaganju ljudima koji žive usred oružanih sukoba i prirodnih katastrofa pružanjem medicinske pomoći, brinući se o izbeglicama i distribucijom lekova i osnovnih životnih namirnica.

Od 1834. godine sedište Vlade Malteškog reda je u Rimu, gde ima garantovana ekstrateritorijalna prava.