Kako se navodi, visoka je oko 165 cm, teška oko 60 kg, ima smeđe oči i crnu kosu. Prema dostupnim informacijama, Iva je 24.05.2026. godine izašla iz Doma za decu i omladinu „Duško Radović“ u Nišu, navodno do grada, nakon čega se nije vratila u dom.

Od njenog nestanka prošlo je više od 30 dana i do danas nema nikakvih saznanja o tome gde se nalazi. Nije poznato šta je tog dana imala obučeno niti koju je obuću nosila.

Mole se svi građani koji imaju bilo kakvu informaciju o Ivi ili su je videli nakon nestanka da to odmah prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu policiju. Svaka informacija može biti od značaja za njeno pronalaženje, stoji u objavi.