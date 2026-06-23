Danas nas očekuje pravi vremenski haos! Najnestabilnija vazdušna masa od početka ove godine doneće ekstremne pljuskove, a na udaru su Sremski okrug, grad Beograd, Južnobanatski okrug i centralni pojas Srbije, piše meteorološka stanica Hailz.

Tropski uslovi i ekstremna nestabilnost

"Najnestabilnija vazdušna masa od početka godine će se u utorak pozicionirati u: Sremskom okrugu, na teritoriji Grada Beograda, Južnobanatskom okrugu i u centralnom pojasu Srbije. Maksimum nestabilnosti, uz SBCAPE od 2500-3000 J/kg, će se nalaziti u oblasti Save i Dunava", navodi se na metrološkoj stranici Hailz Srbija.

Kako upozoravaju, maksimum ove opasne vremenske nepogode naći će se u oblasti oko Save i Dunava.

"Kreirani tropski uslovi, sa minimalnim severnim strujanjima u sloju od interesa za kretanje oblaka, uz prizemne temperature tačke rose koje će prelaziti 20 °C u ovoj oblasti, sa oborivom troposferskom vodom od 45 mm i bazama oblaka na 500 m visine, će podržavati jake i ekstremne pljuskove", navode.

Haos kreće već od podneva

Pulsirajući olujni razvoji otpočeće već do podneva južno od Save i Dunava, a zatim je izvesna aktivacija nevremena i na severu naše zemlje.

"Do podneva, pulsirajući olujni razvoji, poput jučerašnjih, će otpočeti južno od Save i Dunava, prvo duž orografije, a naknadna aktivacija je izvesna i na teritoriji severnog pojasa Srbije. Svaki oblak će proizvoditi veliku količinu kiše, a u regionu Save i Dunava i centralnom pojasu Srbije je moguće formiranje višećelijskog sistema sa tendencijom prerastanja u mezoskalni konvektivni vrtlog koji bi proizveo 100 + l/m² kiše", upozoravaju, i dodaju:

"Količina kiše će biti neravnomerno raspoređena na celoj teritoriji Srbije, a najgušći konvektivni razvoji su, za sada, izvesni u centralnom pojasu Srbije i uz južni obod Panonske nizije".

RHMZ objavio upozorenje

Takođe, Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je upozorenje na grmljavinsko nevreme

"Danas (23.06.) promenlјivo oblačno i nestabilno, mestimično sa plјuskovima i grmlјavinom, koji će sredinom dana i posle podne lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji", navodi se u upozorenju RHMZ