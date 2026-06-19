Ako dete putuje sa trećim licem (npr. baba, deda, rodbina, prijatelji), neophodna je overena saglasnost oba roditelja, pod uslovom da oba roditelja zajednički vrše roditeljsko pravo.

Ako dete putuje samo, bez pratnje roditelja ili zakonskog zastupnika – obavezna je saglasnost oba roditelja.

Šta u slučaju razvedenih roditelja?

Ako dete iz Srbije putuje u inostranstvo sa roditeljem koji ima pravosnažnu presudu o poveravanju deteta i samostalno vrši roditeljsko pravo:

Grčka najčešće ne traži saglasnost kada dete putuje sa jednim roditeljem, ali zadržava pravo da traži dodatna objašnjenja u sledećim slučajevima:

• ako postoje razlike u prezimenima

• ako granična policija posumnja u regularnost putovanja

• ako dete putuje sa trećim licem

Zato se preporučuje da uvek imate spremnu saglasnost, posebno u pisanoj formi, kao i eventualnu presudu ako je jedan roditelj staratelj.

Kako izgleda saglasnost i šta mora da sadrži?

Saglasnost roditelja treba da sadrži:

• Ime i prezime deteta

• Broj pasoša deteta

• Ime roditelja (ili osobe) s kojom dete putuje

• Mesto i datum putovanja

• Trajanje boravka i destinacija

• Lične podatke roditelja koji daje saglasnost

• Potpis roditelja

• Overu kod javnog beležnika (notara)