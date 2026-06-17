U ovom času lokalni pljuskovi sa grmljavinom premeštaju se preko severa Vojvodine, preciznije preko Bačke ka Banatu, a drugi sistem sa pljuskovima i grmljavinom premešta se preko Kosova i Metohije.

Ovi sistemi su lokalnog i kratkotrajnog karaktera, ali su intenzivni, pa u kratkom vremenskom intervalu može pasti i veća količina padavina.

U ostalim predelima Srbije je vedro i veoma toplo, uz temperature od 28 do 31 °C, u Beogradu je 30 °C.

Osvežilo je u predelima sa pljuskovima, a temperatura u Subotici opala je na 23 °C.

Sjenica meri 24, Zlatibor 22, a Kopaonik 17 stepeni.

I do kraja dana pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u severnim i centralnim delovima Vojvodine sa tendencijom premeštanja, ali i slabljenja dalje ka jugoistoku preko Banata ka Rumuniji.

Drugi sistem sa pljuskovima i grmljavinom i dalje se očekuje i na jugu Srbije, naročito na Kosovu i Metohiji, uz pojavu i kratkotrajnih grmljavinskih oluja.