U poslednjem vikendu juna miljenici sreće moći će da rizikuju i izvuku veliku korist, dok drugim znakovima prete ozbiljne svađe zbog impulsivnih odluka.

Ovan

Ovnovima predstoji težak izbor koji može uticati na buduće planove. Da biste doneli pravu odluku, manje analizirajte i više verujte intuiciji — unutrašnji glas vas neće prevariti.

Bik

Bikovima će vikend prijati samo ako sebi daju oduška. Birajte zabavu po svom ukusu — ples do jutra, izlazak ili druženje koje vas iskreno raduje.

Blizanci

Blizancima odmor možda neće ići po planu. Ako se nešto izjalovi, ne nervirajte se — prihvatite promene i prilagodite se novim okolnostima.

Rak

Rakovi bi ovog vikenda trebalo da izbegavaju naporne treninge, duge šetnje i velike troškove. Kupovine mogu razočarati, a preterani napor doneti umor ili povredu. Najbolje je da se posvete domu i odmoru.

Lav

Lavovi moraju da drže emocije pod kontrolom. Sitna rasprava lako može prerasti u ozbiljan konflikt, zato izbegavajte nepotrebna dokazivanja i provokacije.

Devica

Device imaju vetar u leđa. Sreća je na vašoj strani, pa je vikend odličan za hrabre poteze. Ako već dugo razmišljate o većoj kupovini ili nekom rizičnom koraku — sada je pravi trenutak.

Vaga

Vage bi trebalo da osluškuju svoje telo. Ako osećate nalet energije, budite aktivni. Ako vas stižu umor i iscrpljenost, ostanite kod kuće i napunite baterije.

Škorpija

Škorpije očekuje promenljiv vikend. U subotu birajte reči pažljivo jer jedna pogrešna rečenica može izazvati svađu. Nedelja donosi šansu da zablistate u komunikaciji.

Strelac

Strelčevima će najviše prijati odmor bez telefona, vesti i društvenih mreža. Posvetite vreme porodici, knjigama, omiljenim filmovima ili jednostavno tišini.

Jarac

Jarčevi bi trebalo da odlože važne odluke i veće troškove za početak jula. Vikend je bolji za opuštanje, šetnju, izlazak ili laganu fizičku aktivnost.

Vodolija

Vodolijama zvezde savetuju da manje razmišljaju i ne opterećuju se dugoročnim planovima. Najviše će vam prijati priroda, sport i kvalitetan san.

Ribe

Ribe bi ovog vikenda trebalo da izbegavaju rizik, avanture i mesta gde lako može doći do rasprava. Najviše će vam prijati porodična okupljanja, odlazak kod rodbine ili opušten roštilj u prirodi.