Srbija ulazi u period stabilnog i sve toplijeg vremena, a meteorolozi najavljuju da nas u drugoj polovini juna očekuje prvi ozbiljniji nalet letnjih vrućina. Temperature će iz dana u dan rasti, a u pojedinim delovima zemlje mogle bi da dostignu i 35 stepeni.

Prema sezonskim prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jun će biti topliji od proseka, uz mogućnost pojave toplotnog talasa i sve više tropskih dana. U Beogradu se očekuju temperature iznad višegodišnjeg proseka, dok će u mnogim gradovima dnevni maksimumi tokom narednih nedelja prelaziti 30 stepeni.

Živa u termometru ide iznad 30 stepeni

Meteorolozi navode da će se tokom druge polovine juna atmosfera dodatno stabilizovati, a vrela vazdušna masa sa juga Evrope zahvatiće i Balkan. Već od početka kalendarskog leta očekuju se prvi dani sa temperaturama iznad 35 stepeni.

Toplije će biti i tokom noći, naročito u većim gradovima, gde se očekuju takozvane tropske noći kada temperatura neće značajnije padati ni posle zalaska sunca.

Evropa pod afričkom vrelinom

Srbija nije usamljena u ovom vremenskom obrascu. Veliki deo Evrope već je pod uticajem snažne anticiklone koja donosi izuzetno visoke temperature od Španije i Francuske do Nemačke, Italije i Balkana. U pojedinim delovima kontinenta temperature su i do 10 stepeni više od proseka za ovo doba godine.

Meteorolozi upozoravaju da će se vreo vazduh sa juga Evrope tokom narednih dana širiti ka centralnim i istočnim delovima kontinenta, pa će i Srbija osetiti posledice ovog talasa.

Kakvo nas leto očekuje?

Dugoročne prognoze ukazuju da bi leto 2026. moglo biti toplije od proseka, sa više toplotnih talasa nego prethodnih godina. Pojedini meteorolozi procenjuju da bi tokom jula i avgusta temperatura u Srbiji povremeno mogla da prelazi i 40 stepeni.

Stručnjaci savetuju građanima da tokom najtoplijeg dela dana izbegavaju duži boravak na suncu, unose dovoljno tečnosti i posebnu pažnju obrate na starije osobe, decu i hronične bolesnike.

Jedno je sigurno – leto tek počinje, a prvi ozbiljan udar vrućine već kuca na vrata Srbije.