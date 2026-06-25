Bivši robijaš je u studentskom domu u bugarskom gradu Ugarčin nožem usmrtio svog bivšeg partnera Julijana (27) i njegovu devojku Danijelu (18), pa je potom pobegao sa lica mesta, dok je petnaestogodišnja devojčica koja je prisustvovala ubistvu skočila sa terase i preminula ispred zgrade!

Policija je ubrzo nakon prijave pokrenula opsežnu potragu, pa je osumnjičeni ubica nedugo zatim lociran i uhapšen.

Krvavom piru prethodilo je druženje ove grupe u obližnjem selu Kalenik, gde se osumnjičeni muškarac najpre napio. Oni su se potom zajedno vratili u studentski dom u Ugarčinu, pa im se u sobi ubrzo pridružila i petnaestogodišnja devojčica, inače rođaka osamnaestogodišnje Danijele. Oko 3.40 časova iza ponoći izbila je žestoka verbalna rasprava, pa je osumnjičeni iznenada potegao nož i nasrnuo na Julijana i Danijelu.

On je potom nesrećnom paru zadao više smrtonosnih uboda po telu, nakon čega su oni od zadobijenih povreda iskrvarili i preminuli na podu. Petnaestogodišnja devojčica je sve vreme gledala ovaj stravičan prizor, pa je u stanju teškog šoka i panike istrčala na terasu kako bi se spasla od razjarenog napadača.

- Nesrećna tinejdžerka, koja je inače imala ozbiljne srčane probleme i patila od epilepsije, potom je preskočila ogradu i skočila sa zgrade, pa je od posledica stravičnog pada izgubila život na licu mesta - navodi izvor za bugarske medije.

Osumnjičeni napadač je nakon masakra napustio studentski dom i počeo da beži, pa su uznemireni građani odmah alarmirali hitne službe. Policijske patrole su stigle na lice mesta i pokrenule brzu akciju, pa su inspektori nedugo potom uspeli da lociraju i uhapse ubicu. Oni su zatim u potpunosti blokirali prostor oko zgrade kako bi obavili detaljan uviđaj i prikupili materijalne dokaze. Na mesto tragedije ubrzo je stigao i otac najmlađe žrtve, pa je pomagao nadležnim službama u iznošenju njenog tela, dok su svedoci u suzama posmatrali ovaj jeziv prizor.

Prema prvim podacima iz istrage, stravičnom zločinu prethodio je spor oko ljubavnog trougla. Osumnjičeni muškarac, koji je inače pre manje od dve nedelje pušten sa odsluženja zatvorske kazne, pre odlaska iza rešetaka bio je u emotivnoj vezi sa ubijenim Julijanom. Međutim, Julijan je tokom njegovog boravka u zatvoru započeo novu ljubavnu romansu sa osamnaestogodišnjom Danijelom. Ubica je došao u dom kako bi se obračunao sa svojim bivšim dečkom i njegovom novom izabranicom, pa se sa njima žestoko posvađao, potegao sečivo i oboje ih izbo nasmrt.

Istraga u punom jeku i provera motiva

Ministarstvo unutrašnjih poslova je zvanično potvrdilo da se trenutno sprovode aktivne istražne radnje kako bi se rasvetlile sve okolnosti ovog nezapamćenog zločina. Forenzičari tek treba da utvrde tačan način na koji je osumnjičeni uopšte dospeo u zgradu studentskog doma, s obzirom na to da nema dokaza da je on zvanično stanovnik obližnjeg grada Loveča, odakle je najverovatnije došao. Istražitelji uporedo proveravaju da li je napadač, osim velike količine alkohola koju je popio u selu Kalenik, pre krvavog pira konzumirao i narkotike.

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