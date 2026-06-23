Zbog nasilja u porodici osuđena je 57-godišnjakinja koja je pijana napala svog muža (57), javlja Podravski.

Incident se dogodio 31. maja oko 13.30 u vikendici u okolini Koprivnice, kada se 57-godišnjakinja, pod uticajem alkohola od 1,49 promila, nasilnički ponašala u porodici.

Najpre je vikala na supruga i vređala ga rečima: "đubre jedno, smeće, k****š se, prodao si me svima", a zatim je uzela daljinski upravljač od televizora i bacila ga u zid.

Nakon toga je fizički napala muža. Više puta ga je izgrebala noktima po grudima, a potom ga je više puta otvorenim dlanovima obe ruke udarila po leđima. Muž nije tražio lekarsku pomoć.

Na lice mesta je stigla policija, žena je uhapšena i do narednog dana se treznila u policijskoj stanici, a potom je izvedena pred prekršajni sud gde joj je izrečena novčana kazna od 380 evra. Pošto je provela dva dana u pritvoru, ostalo joj je da plati 300 evra kazne.

BONUS VIDEO: