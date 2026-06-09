Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić kontrolisali su 7. juna oko 12 sati, u Ulici Serdara Šćepana, kineske državljanke L.Y. (50) i L.J. (41), kada je utvrđeno da nemaju prijavljen boravak u Crnoj Gori.

Daljim proverama policija je ustanovila da su u Crnu Goru ušle kao deo turističke grupe, ali da se nakon završetka putovanja nisu vratile u Kinu.

„Utvrđeno je da se nisu vratile sa turističkom grupom u svoju zemlju, već su odlučile da ostanu u Crnoj Gori i borave ilegalno, kako bi navodno tražile posao“, navodi se u saopštenju.

Nakon sprovedene procedure, obe žene predate su inspektoru za strance.

„Inspektor za strance je za njih doneo rešenje o povratku u matičnu zemlju sa merom zabrane ulaska u Crnu Goru na godinu dana“, saopštila je policija.

Osim toga, kineskim državljankama izrečeni su i prekršajni nalozi u iznosu od po 200 evra zbog kršenja odredbi Zakona o strancima.

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