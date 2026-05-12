Pripadnik škaljarskog klana Mili Bajramović, koji je optužen za ubistvo Novljanina Šćepana Roganovića, uhapšen je u Italiji nakon sprovedene međunarodne potrage kodnog naziva "SMIT", preneli su dans crnogorski mediji.

"Odbegli optuženi za ubistvo Novljanina Šćepana Roganovića i pripadnik škaljarskog klana Mili Bajramović (33) uhapšen je juče u Riminiju, u Italiji", saopšteno je iz Uprave crnogorske policije (UP), prenose podgoričke "Vijesti".

Bajramović je u policijskim evidencijama označen kao visokorangirani član jedne organizovane kriminalne grupe koja deluje kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou.

"Za M. B. je od strane NCB Interpola Podgorica raspisana međunarodna poternica po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbeđenja prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog osnovane sumnje da je počinio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija", saopštila je crnogorska policija.