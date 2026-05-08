Uroševac je potresla nezapamćena tragedija nakon što je 21-godišnja devojka osumnjičena da je nakon porođaja u toaletu bolnice usmrtila svoje novorođenče. Slučaj koji je šokirao region dogodio se 5. maja u večernjim satima u prostorijama Hitne pomoći, a istraga o svim okolnostima još traje.

Prema informacijama koje su objavili tamošnji mediji, devojka je u zdravstvenu ustanovu došla žaleći se na jake bolove u stomaku. Navodno nije rekla medicinskom osoblju da je trudna, već je tvrdila da je imala menstruaciju pre nekoliko dana. Kako se sumnja, u jednom trenutku zatražila je da ode do toaleta, gde se porodila. Medicinsko osoblje je, nakon što je više puta čulo neobične zvukove i puštanje vode, ušlo u toalet i pronašlo novorođenče.

Prema nezvaničnim informacijama, postoje sumnje da je beba pokazivala znakove gušenja. Telo novorođenčeta poslato je na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Prištini, dok je Osnovni sud u Uroševcu potvrdio da je protiv devojke pokrenut postupak zbog krivičnog dela "ubistvo novorođenčeta tokom porođaja". Policija je saopštila da se osumnjičena nalazi pod medicinskim nadzorom, ali i pod nadzorom policijskih službenika koji će uzeti njenu izjavu nakon što to dozvoli zdravstveno stanje.

Dodatnu pažnju javnosti izazvale su tvrdnje novinara Fatona, koji je tokom televizijskog uključenja izneo niz nezvaničnih informacija o pozadini slučaja. On je naveo da se, prema njegovim izvorima, radi o devojci koja je navodno ostala trudna u vezi sa oženjenim muškarcem, zbog čega je pokušala sakriti trudnoću.

- To su informacije iz više izvora koje su mi potvrđene, ali ostaje da ih istražni organi zvanično potvrde - rekao je novinar, naglašavajući da su sve okolnosti još predmet istrage.

On je dodao da je devojka navodno tek u toaletu dobila porođajne bolove i da se tamo porodila, nakon čega je, prema sumnjama istražilaca, novorođenče ugušeno i stavljeno u kesu, gde su ga kasnije pronašli lekari i medicinsko osoblje.

Slučaj je izazvao ogromnu pažnju javnosti širom regiona, a mnogi se pitaju da li je devojka bila izložena pritiscima, strahu ili psihičkom rastrojstvu, što će biti jedan od važnih aspekata istrage. Tužilaštvo i policija nastavljaju prikupljanje dokaza, saslušavanje svedoka i utvrđivanje svih okolnosti ove tragedije koja je duboko potresla javnost.

Alo/Sandžak danas

