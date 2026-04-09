U oktobru 2023. godine u kosjerićkom selu Švrljige pronađeno je telo zabetonirano u bunaru, za koje je kasnije kroz istragu utvrđeno da se radi o hrvatskom državljaninu. Ipak, ovaj zločin i dalje je obavijen velom misterije jer se još uvek ne zna kako je telo dospelo u selo ni na koji način je nastupila smrt.

U Višem javnom tužilaštvu u Užicu kažu da je urađeno veštačenje tela.

- Urađeno je veštačenje, ali zbog stanja u kome je telo pronađeno veštak nije mogao da zaključi da li je reč o ubistvu. Međutim, izvesno je da je tako - rečeno je u VJT u Užicu.

Telo je pronađeno na dubini od oko 1,5 metara, kada su meštani angažovali mašinu da otkopa bunar da bi utvrdili zašto u njemu nema vode. Videli su da se u bunaru nalazi beton. Kada su kašikom bagera sklonili beton ispod su ugledali ljudski skelet i kosti. Pretpostavlja se da je telo ubačeno u bunar, posuto krečom, a zatim zaliveno betonom, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva.

Policija je tada saslušala vlasnika imanja, čoveka koji je pronašao kostur i prvog komšiju. Naravno, nisu znali ništa o tome da kažu, ali su takođe rekli da su u selu viđani crni džipovi sa stranim tablicama i nepoznatim osobama. U evidenciji nije bilo nestalih osoba sa teritorije opštine Kosjerić.

Tokom 2025. godine na osnovu DNK analize utvrđeno je da se radi o hrvatskom državljaninu sa kriminalnim dosijeom, koji je povremeno dolazio u Srbiju. To je donekle dalo novi trag u istrazi i pretpostavlja se da je žrtva bila deo obračuna u nekom mafijaškom sukobu.

