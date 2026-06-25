Opština Ruma nagrađuje vukovce, đake generacije i osvajače republičkih i međunarodnih takmičenja novčanom isplatnom u jednokratnom iznosu od 10.000 dinara.

Kako se ističe, opština Ruma nastavlja tradiciju nagrađivanja najuspešnijih učenika, a ove godine će ukupno 147 đaka dobiti novac kao priznanje za ostvarene rezultate tokom školovanja.

Po 10.000 dinara za nosioce Vukove diplome i uspešne takmičare

Prema donetim rešenjima, 132 jednokratne novčane nagrade u iznosu od 10.000 dinara biće uručene nosiocima „Vukove diplome“, kao i učenicima sa teritorije opštine Ruma koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim ili međunarodnim takmičenjima.

Ova mera predstavlja dodatni podsticaj mladima koji su svojim znanjem, trudom i zalaganjem ostvarili zapažene rezultate u obrazovanju i na takmičenjima.

Novčana nagrada i za đake generacije

Pored vukovaca i nagrađenih takmičara, opština Ruma će dodeliti i 15 jednokratnih novčanih nagrada, takođe, od po 10.000 dinara učenicima koji su poneli prestižno priznanje „Đak generacije“, kao krunu svog dosadašnjeg školovanja i izuzetnih rezultata.

Kada će biti uručene nagrade učenicima?

Svečana dodela diploma i novčanih nagrada biće održana 28. juna od 17 časova u velikoj sali Kulturnog centra „Brana Crnčević“ u Rumi.

Tom prilikom najuspešniji učenici primiće priznanja i novčane nagrade, a lokalna samouprava još jednom će potvrditi svoju posvećenost podršci obrazovanju i mladim talentima, navode iz opštine Ruma.